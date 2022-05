Amichevoli internazionali per il Napoli in ritiro: l’indiscrezione su un’avversaria!

Ieri ha avuto luogo la conferenza stampa di De Laurentiis e Spalletti per presentare il ritiro di Castel di Sangro, che ospiterà gli azzurri dal 23 luglio al 6 agosto. Nel corso di questo appuntamento sono stati dibattuti diversi temi, dal calciomercato alla struttura effettiva di queste due settimane di preparazione atletica.

FOTO: Castel di Sangro

Il Napoli affronterà diverse squadre nel corso del ritiro tra Dimaro e Castel Di Sangro per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Precisamente nella seconda tappa in Abruzzo, il Presidente De Laurentiis ha annunciato che verranno ospitate 3 o 4 squadre europee.

Il ritiro del Napoli avrà luogo dal 9 al 19 luglio a Dimaro in Trentino e dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro in Abruzzo.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha rivelato quale potrebbe essere una delle squadre selezionate per questi test internazionali durante la sessione di allenamenti estiva. Si tratta del Lione, che verrà ospitato allo Stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro.