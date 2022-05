“Chi è grande non smette mai di esserlo”: che elogio per Ancelotti e Mourinho

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è fresco trionfatore in Champions League. L’ex allenatore azzurro, dopo due esperienze difficili al Napoli e all’Everton, è riuscito a rilanciarsi andando a conquistare la quarta coppa dalle grandi orecchie della sua carriera.

Carlo Ancelotti (Photo by David Ramos/Getty Images)

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha elogiato apertamente il tecnico di Reggiolo e ha lanciato un paragone con un grande allenatore di Serie A. Si tratta di José Mourinho, tecnico della Roma che ha trionfato in Conference League.

Di seguito le sue parole sul quotidiano sportivo:

“Vivere con semplicità e pensare con grandezza. Carlo Ancelotti si ritrova nelle parole di Wordsworth. Quel ‘se volete torno io’ buttato lì in un giorno di maggio 2021 al direttore del Real, autoinvito che gli ha riaperto le porte per la leggenda. una “second life” simile a quella di Mourinho. La Conference non è la Champions, ma José e Carlo sono fatti della stessa pasta. E quando uno è grande non smette mai di esserlo”.