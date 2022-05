Durante la lunga conferenza stampa odierna tenuta, tra gli altri, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e dal tecnico Luciano Spalletti, il patron azzurro ha parlato anche della possibilità che venga organizzato un torneo durante i Mondiali, idea lanciata dallo stesso ADL nelle scorse settimane.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione a tal riguardo:

“Quest’anno sarà strano, ci sarà lo stop per il Mondiale a novembre e dicembre e sto cercando di convincere altre squadre di Serie A di andare a confrontarci in un altro paese in quel periodo, un paese buono per clima e che abbia le strutture giuste. L’Italia non può fermarsi, senza Mondiale dobbiamo far parlare di noi. Daremo l’opportunità a voi giornalisti di seguirci in questo torneo prenatalizio.

Conferenza De Laurentiis

Inoltre, tornando sul ritiro, aggiunge: “Io non voglio andare fuori durante il ritiro, perché non voglio distrarre i miei sul mercato. Poi, non voglio costringere l’allenatore e i miei giocatori a fare voi transoceanici, fusi orari ecc. che diventano pesanti fino alla preparazione. Se uno deve scommettere su una preparazione psicofisica corretta bisogna lavorarci senza avere dei ritardi“.