Italia-Argentina: i convocati di Mancini, la notizia su Insigne e Politano

Dopo quasi 30 anni di distanza si torna a giocare la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, ex Coppa Artemio Franchi, tra la vincitrice del campionato Europeo e quella della Copa América, ossia Italia e Argentina.

L’Italia, dopo il successo della scorsa estate ad Euro2020, torna il 1 Giugno a Wembley per sfidare l’Argentina, detentrice della coppa sudamericana, vinta in finale contro il Brasile.

L’ultima edizione della coppa vide trionfare proprio la nazionale albiceleste, ai rigori contro la Danimarca campione d’Europa. Per l’Italia si tratta invece della prima partecipazione alla competizione, un’occasione per riportare l’entusiasmo tra i tifosi dopo la mancata qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar.

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne- Italia (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Italia-Argentina: i convocati di Mancini

Al termine dell’allenamento odierno, il ct della Nazionale Roberto Mancini, ha diramato l’elenco dei 30 convocati per la finalissima della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, il 1 giugno in Inghilterra contro l’Argentina. Sono quattro i calciatori del Napoli che prenderanno parte alla finale: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Lorenzo Insigne, che si vede ancora col posto assicurato in Nazionale (aspettando quello che succederà con il suo passaggio al Toronto)

A spiccare dall’elenco del ct, c’è la prima convocazione in Nazionale maggiore per l’attaccante dello Zurigo e dell’ Under-19, Wilfried Gnonto.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.

Gabriele Gravina, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti – Italia Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA: il regolamento

Le nazionali vincitrici del campionato europeo 2020 (Italia) e della Copa América (Argentina) si affronteranno a Wembley il 1 giugno in una finale di 90 minuti; in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Non sono dunque previsti i tempi supplementari.

Italia-Argentina: dove vederla

La Finalissima 2022 Italia – Argentina si giocherà mercoledì 1 giugno allo stadio di Wembley di Londra. La partita sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay con il calcio d’inizio fissato per le ore 20:45 italiane.