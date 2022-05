Fabian: i dettagli della proposta del Napoli, spunta un’ipotesi a sorpresa

“Fabian l’ho incontrato, abbiamo fatto una proposta a lui e ai procuratori, hanno risposto che ci avrebbero risposto in quindici giorni. Ma le due settimane non sono ancora passate”. Queste le parole del Presidente Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa odierna in merito al futuro del centrocampista spagnolo con la maglia del Napoli.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il patron azzurro abbia offerto a Fabian un prolungamento di un anno, con scadenza a giugno 2024 e l’inserimento di una clausola rescissoria, che potrebbe venire incontro alle richieste dello spagnolo. Ancora nessun accordo però sulle cifre sia dell’ingaggio del nuovo contratto che della clausola.

Fabian Ruiz, che ha collezionato 7 reti in campionato quest’anno, per numeri e prestazioni ha disputato la sua migliore stagione da quando è a Napoli, rivelandosi indispensabile e fondamentale per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti e finendo nei radar delle grandi di Spagna, intenzionate a riportarlo presto in Liga.