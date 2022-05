Caruso: “Finalmente succederà anche durante il ritiro a Castel di Sangro!”

Durante la conferenza stampa in vista del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, oltre al presidente De Laurentiis ed al tecnico Luciano Spalletti, è intervenuto anche il sindaco Angelo Caruso che ha parlato proprio del periodo in cui gli azzurri saranno in ritiro in Abruzzo.

Di seguito le sue parole raccolte dalla nostra redazione:

“Avere un club blasonato come il Napoli di mister Spalletti è un onore. A volte ci viene contestato di non essere presenti nel panorama delle località turistiche, ma è un concetto che va oltre. Noi abbiamo chiarito e deciso che i ritiri si possono fare non solo in località in cui si trovano le Alpi ma anche sugli Appennini e di conseguenza in Abruzzo. Per questo devo ringraziare il presidente Aurelio De Laurentiis e il presidente Marsilio. Per quello che ci riguarda l’impiantistica sarà senza dubbio di livello massimo, come sempre finora. Il nostro stadio ogni anno va in mondovisione, due partite internazionali l’anno e quest’anno ospiterà amichevoli di livello, che era quello che speravamo tutti. Si comincerà a vedere agonismo e livello tecnico. Abbiamo definito le location anche per i momenti d’incontro, con la stampa, col mister, con i giocatori. Ci auguriamo possa essere per la prima volta un ritiro normale da noi che susciti quell’effetto promozionale che poi si potrà propagare, anche con l’aiuto della stampa. L’Abruzzo è una regione molto grande ed ha tante di quelle attrazioni, da qui voglio sfidare la stampa ad andare alla ricerca di queste e di promuoverle.