Lo ha confermato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso della lunga conferenza stampa odierna: il club azzurro pensa seriamente a Federico Bernardeschi.

Il giocatore è in partenza dalla Juventus, dopo che le parti hanno deciso di non optare per il rinnovo e procedere, dunque, con un addio a parametro zero. Un aspetto, quest’ultimo, che intriga la società partenopea che, stando appunto a quanto dichiarato dal patron De Laurentiis, ha messo sul piatto una proposta concreta per l’ex Fiorentina.

Calciomercato Napoli: spunta la risposta del giocatore

Un’ulteriore conferma arriva dalla redazione di Sky Sport, secondo cui “il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti, ma le porte a questa opzione non sono chiuse. Il giocatore si è preso del tempo per decidere avendo altre opportunità anche all’estero”.

Federico Bernardeschi (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Tutto legato, a questo punto, alla volontà del tecnico del Napoli ma anche dello stesso Bernardeschi, che è chiamato a rivedere sicuramente anche le sue richieste economiche per assecondare gli interessi delle altre squadre, Napoli compreso.

Si dovrà attendere ancora un po’ per capire quale sarà la scelta del diretto interessato che, dopo il saluto alla Juventus, può continuare la sua avventura in Italia, ingaggio permettendo.

C’è da ricordare, inoltre, che alla Juventus lo stipendio di Bernardeschi è di 4 milioni di euro netti, circa 7,4 lordi a stagione. Alto per gli standard attuali del Napoli, e soprattutto per la politica di abbattimento dei costi portata avanti dal presidente Aurelio De Laurentiis. Servirà, dunque, uno sforzo da entrambe le parti per portare a compimento la trattativa.