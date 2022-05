Inler torna a Napoli: visita al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Tutti coloro che hanno giocato a Napoli, una volta andati via, non perdono occasione per tornare in città a visitarla. La bellezza della città e della sua gente resta impressa nei cuori di coloro che la vivono da “turista”.

In questi giorni, è tornato Ezequiel Lavezzi, che sta facendo una vacanza sulla Costiera Amalfitana. Ma il Pocho non è l’unico: vacanza a Napoli anche per Gokhan Inler.

Lo svizzero era presente ieri, proprio insieme a Lavezzi, al grande concerto di beneficienza organizzato da Joseph Capriati allo Stadio Diego Armando Maradona.

Inler Murales Maradona

Il centrocampista svizzero, attualmente in forza all’Adana Demirspor in Turchia, non ha mai nascosto il suo amore per Napoli. Oggi, l’ex Napoli ha deciso di far visita al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Inler non ha rifiutato foto con i fan presenti e ha anche autografato alcune maglie che gli hanno consegnato. Un bel gesto di un giocatore che è rimasto nei cuori di tutti i tifosi del Napoli.