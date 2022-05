La Fiorentina ha deciso il futuro di Callejon: l’ex Napoli potrà farlo quest’estate

Una delle sorprese di quest’anno è stata senza dubbio la Fiorentina. Il club toscano, guidato da uno straordinario Vincenzo Italiano, ha chiuso al settimo posto in campionato ed è tornato in Europa a distanza di sei anni dall’ultima volta.

La Fiorentina, dopo tre stagioni abbastanza sottotono, è tornata a brillare: il club viola se l’è giocata fino all’ultima giornata per raggiungere la qualificazione in Europa League, ma alla fine si è dovuta “accontentare” della Conference League.

José Maria Callejon (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Se per la Fiorentina la stagione è stata esaltante, non si può dire lo stesso di José Callejon. L’attaccante spagnolo, che a Napoli ha lasciato un bellissimo ricordo, non ha convinto appieno nemmeno quest’anno: 30 presenze in campionato (solo 16 da titolare) condite da un solo gol e due assist. Poco per quelle che sono le sue capacità.

Viste le prestazioni non memorabili di queste due stagioni, secondo quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, la Fiorentina ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Quest’estate, Callejon sarà un parametro zero e potrà accordarsi con un altro club: arrivato alla soglia dei 36 anni, è molto probabile un ritorno in Spagna per terminare lì la sua carriera.