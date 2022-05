Champions League 2022/2023, il Napoli può incassare un bel gruzzoletto: i ricavi minimi

Ieri sera, allo Stade de France di Parigi, si è disputata la finale di Champions League 2021/2022: il Real Madrid, grazie al gol di Vinicius Junior, ha battuto 1-0 il Liverpool e si è aggiudicato la 14° Champions della sua storia.

Con la fine della stagione, già si pensa alla prossima edizione della competizione più importante e affascinante d’Europa: Calcio&Finanza ha stimato i ricavi minimi delle italiane qualificate (Milan, Inter, Napoli e Juventus) alla Champions League 2022/2023.

Napoli Barcellona Champions League (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Champions League 2022/2023, quanto incasserà il Napoli

I ricavi minimi si basano su tre fattori: bonus partecipazione (uguale per tutte le squadre), ranking storico/decennale e prima parte market pool, che si basa sulle posizioni in classifica in campionato. A questi poi vanno aggiunti la seconda parte del market pool e i bonus per i risultati.

Il bonus partecipazione sarà uguale per tutte le squadre e resterà invariato fino alla stagione 2023/2024: ogni società guadagnerà 15,64 milioni di euro.

Per quanto riguarda il ranking storico, la Juventus guadagna molto più delle altre tre: 32,99 milioni incassati dai bianconeri. Al secondo posto c’è il Napoli con 18,2 milioni, mentre Inter e Milan guadagneranno rispettivamente 15,93 e 14,79 milioni.

Le cifre della prima parte del market pool riguardano, come già detto in precedenza, le posizioni in classifica: il Milan incassa 8 milioni, l’Inter 6, il Napoli 4 e la Juventus soltanto 2. Se viene preso in considerazione il peggior scenario possibile, per la seconda parte del market pool le quattro italiane prenderanno 2,73 milioni.

Facendo un recap finale, la Juventus guadagnerà più di tutti con 53,36 milioni di euro, seguito dal Milan con 41,16 milioni e Napoli e Inter quasi appaiate che incasseranno rispettivamente 40,57 e 40,3 milioni di euro.