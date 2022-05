L’Empoli è pronto a riscattare Vicario: la strategia del Napoli

Il Napoli è molto attivo sul mercato: nonostante la data d’inizio della sessione estiva sia fissata per il 1° luglio, il club di De Laurentiis ha già annunciato tre acquisti e un rinnovo. Ma il mercato degli azzurri non si ferma qui.

La dirigenza partenopea potrebbe intervenire anche nel reparto dei portieri. Infatti, Ospina è in scadenza e ancora non si è trovato l’accordo per il rinnovo e Meret potrebbe cercare maggior spazio altrove.

Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Come anticipato già dalla nostra redazione un paio di settimana fa, il Napoli è sulle tracce di Guglielmo Vicario. L’edizione odierna de La Repubblica conferma l’interesse e fa il punto della situazione.

Il portiere è stato una delle rivelazioni di questa Serie A ed ha messo su di sé gli occhi di diverse squadre. L’Empoli ha preso la decisione: il club toscano riscatterà il cartellino dal Cagliari per 10 milioni di euro.

A quel punto, il Napoli, che ha ottimi rapporti con la società di Fabrizio Corsi, si siederà a tavolo e discuterà sul futuro del portiere classe ’96.

Inoltre, i due club dovranno parlare anche della cessione di Sebastiano Luperto: il difensore leccese sarà riscattato dal Napoli per una cifra che si aggira sui 4 milioni di euro. Un’occasione in più per incontrarsi.