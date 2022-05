Ultime calciomercato, Napoli forte sul calciatore dell’Empoli: arriva la conferma

Il Napoli continua a progettare la nuova squadra in vista della prossima stagione. Il campionato 2021-22 ha ridato sicuramente fiducia e morale alla squadra partenopea, che è stata in corsa per vincere lo Scudetto fino ad aprile. Ad inizio stagione in tanti davano il Napoli addirittura in lotta per l’Europa League.

Nonostante la piacevole sorpresa è ora per gli azzurri di cercare di compiere lo step finale. Giuntoli avrà l’arduo compito di rinforzare l’organico azzurro tenendo però un profilo economicamente sostenibile. Pertanto continuano a sussistere gli interrogativi riguardanti i prossimi rinnovi: uno di questi è la ormai necessaria rivoluzione in porta.

EMPOLI, ITALY – MAY 14: Guglielmo Vicario goalkeeper of Empoli FC reacts during the Serie A match between Empoli FC and US Salernitana at Stadio Carlo Castellani on May 14, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ospina è in scadenza tra un mese: Spalletti vorrebbe la riconferma, la società tratta per un rinnovo al ribasso (o alle stesse cifre). Meret è un vero e proprio interrogativo: attorno alla scelta su di lui ruoterà poi tutto il calciomercato del Napoli. Come già anticipato dalla nostra redazione quindi il Napoli corre ai ripari: attenzionato Guglielmo Vicario. A confermarlo è Alfredo Pedullà, che parla anche di interessamento su Sirigu se Meret dovesse andare via.