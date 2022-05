Luca Telese, giornalista ed opinionista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport Show. In particolare, si è soffermato sulla vittoria della Roma in Conference League, attaccando difatti il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.

Mourinho, Conference League (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

“Tutta l’Europa si sta inchinando al nuovo Napoleone. Mourinho, con la vittoria della Conference League, si è vendicato di un sistema che lo ha ostacolato in più punti. Avevo predetto tutto: la crisi del Napoli di Spalletti in Primavera e la Roma artefice di un capolavoro in Europa”.

Poi, aggiunge: “Spalletti starà invidiando Mourinho, starà rosicando, e come no… (ride ndr). Il Napoli quest’anno ha pagato i difetti del suo allenatore. Se lo Special One avesse allenato quest’anno gli azzurri, avrebbe vinto lo Scudetto con facilità; quando c’è da incoraggiare e stimolare i propri giocatori, Mourinho è il numero uno. Se il Napoli avesse vinto la Conference League sarebbe esplosa l’intera città dalla gioia. Adesso, grazie a Mourinho, la Conference acquisterà ancor più prestigio. Per lo Scudetto ormai è tutto tornato come prima: Juve, Milan e Inter lotteranno per il trofeo, mentre le altre quello che resta”