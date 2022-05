Calciomercato Napoli: c’è l’interesse per un big della Roma!

Il Napoli continua a sondare il territorio per individuare nuovi profili interessanti in vista della sessione estiva di calciomercato. Dopo la partita con lo Spezia di domenica alle 12:30, infatti, volgerà al termine questo campionato 2021/22 e, con la conquista dell’accesso in Champions League, sarà fondamentale acquistare nuove forze per il prossimo anno.

Secondo quanto scritto dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, c’è un interesse da parte del Napoli per il trequartista armeno della Roma Mkhitaryan. Il calciatore ha il contratto in scadenza a fine giugno e la società vorrebbe proporgli il rinnovo, ma su di lui c’è l’attenzione di diverse squadre.

In Italia, in primis Inter e a seguire Napoli, mentre in Premier League spunta l’interesse di Tottenham e Aston Villa. Mkhitaryan nel corso di questa stagione ha totalizzato 31 presenze, 5 reti e 6 assist.

“Mkhitaryan: la Roma vuole il rinnovo. Ma occhio alle sorprese: in Italia Inter e Napoli in quest’ordine. In Premier sondaggi di Tottenham e Aston Villa“.