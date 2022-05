Contatti con il Napoli, annuncio a sorpresa dell’agente di Barrow: i dettagli

Musa Barrow fa già parte delle eterne promesse mai mantenute della nostra Serie A. Il gambiano, lasciata l’Atalanta nel 2020, sembrava pronto a spiccare il volo, soprattutto dopo i nove gol segnati nei primi sei mesi a Bologna.

La promessa però è rimasta tale, otto reti in Serie A nel 2020/21 e appena sei nella stagione appena terminata. Per questo motivo Barrow, ad appena 23 anni ma già tante delusioni alle spalle, è pronto a cambiare aria per rilanciarsi.

FOTO: Getty – Barrow Bologna

“Deve trovare un gioco che si addice al meglio alle sue caratteristiche e alla posizione in campo. Ha grandi qualità tecniche e viene impiegato in diverse zone del campo e non dà quello che dovrebbe dare. Anche il modo in cui gioca una squadra può agevolare o meno i singoli. Se si gioca all’indietro, hai 60-70 metri da fare ed è complesso fare la differenza. Se devi correre meno indietro, rendi più in avanti”.

Queste le parole del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino a stopandgoal.com, che poi strizza l’occhio al Napoli: “C’è stato un discorso, abbiamo parlato di qualcosina recentemente ma in fase embrionale. In passato non c’è mai stato nulla di preciso, nemmeno con le altre big di Serie A”.

Michele Larosa