Alle 14:30 Napoli-Genoa, playout di Primavera 1: i convocati di Frustalupi

Gli azzurrini sono pronti a scendere in campo per questo secondo appuntamento dei playout del campionato di Primavera 1. Il Napoli affronterà il Genoa per la gara di ritorno, che si disputerà oggi alle ore 14:30 allo Stadio Piccolo di Cercola.

FOTO: Primavera Napoli

Il match di andata terminò 2-2, pareggio in trasferta fondamentale per gli azzurri per provare a non retrocedere. Andarono a segno in quella partita Pesce, che sostituiva lo squalificato Ambrosino, e Coli Saco per il Napoli; mentre per il Genoa le reti furono di Besaggio e Buksa, su calcio di rigore a causa di un fallo di Giannini.

I convocati per Napoli-Genoa

I convocati di Frustalupi:

Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, De Luca, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Vergara.