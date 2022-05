Deulofeu-Napoli: stabilita la cifra per l’attaccante spagnolo!

Non è ancora definito il futuro di Dries Mertens, con il contratto in scadenza e l’ipotesi di una lunga trattativa per giungere ad un accordo per il rinnovo. Il belga, tanto amato dai napoletani, potrebbe cercare una nuova destinazione, considerando la riduzione dello stipendio richiesta da De Laurentiis e i pochi spazi in campo.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Tra i vari sondaggi per individuare il suo sostituto, spunta anche Gerard Deulofeu, attaccante classe ’94, che ha realizzato quest’anno con la maglia dell’Udinese ben 13 gol e 5 assist. La sua caratteristica di adattarsi a qualsiasi posizione offensiva lo rende un profilo perfetto per il Napoli e soprattutto un degno sostituto di Dries Mertens, qualora dovesse venir meno il rinnovo.

Sul 28enne spagnolo il Napoli ha chiesto informazioni, sondando il terreno soprattutto sul costo: la cifra fissata oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro per l’acquisto.