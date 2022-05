Cannavaro: non solo Espanyol, pista sorprendente in Serie A

La Salernitana è riuscita a salvarsi attraverso un’impresa che ha del clamoroso. Tutti davano i campani già per retrocessi, ma grazie allo splendido lavoro di Davide Nicola, hanno compiuto un vero e proprio capolavoro.

Davide Nicola Salernitana (Getty Images)

Dopo aver smaltito la gioia per questa insperata salvezza, è il momento di programmare la prossima stagione per confermarsi a questi livelli.

Questa mattina si è tenuto un summit tra il presidente Iervolino, Walter Sabatini e l’allenatore Davide Nicola. Il direttore sportivo avrebbe deciso di firmare il prolungamento del contratto e si è legato ai granata anche per la prossima stagione.

Situazione diversa invece per Davide Nicola; il tecnico, dopo aver ascoltato il progetto della società, si è preso qualche giorno per riflettere insieme al suo staff.

Nicola non rinnova? C’è già l’alternativa

In casa Salernitana c’è comunque fiducia sul rinnovo di Davide Nicola, ma non mancano le alternative. Tra queste – secondo quanto si apprende da tuttomercatoweb.com – c’è sicuramente Fabio Cannavaro, che è l’alternativa numero uno in caso di risposta negativa. L’ex campione del mondo piace moltissimo al presidente Iervolino che è pronto a tentare l’assalto.

Tuttavia, l’ex difensore pallone d’Oro è accostato con forza all’Espanyol, stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna nelle ultime ore.