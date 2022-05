Calciomercato Napoli, sondaggio per un giocatore della Juventus: la notizia

Continua a guardarsi intorno il ds azzurro Cristiano Giuntoli per individuare altri colpi da sferrare in questa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, dopo l’acquisto di Kvaratskhelia e Olivera, non può fermarsi qui, consapevole di alcuni addii a cui sopperire e del peso della Champions League da giocare il prossimo anno.

FOTO: Getty Images, Bernardeschi

A questo proposito, la società azzurra ha iniziato a sondare il territorio per Federico Bernardeschi, l’attaccante della Juventus classe ’94, in scadenza di contratto alla fine di giugno e senza una proposta di rinnovo da parte dei bianconeri. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un primo sondaggio, senza concretezza di trattativa, con l’agente del calciatore Federico Pastorello, che segue anche Meret e Gianluca Gaetano.

L’esterno offensivo della Juventus lascerà senza dubbi Torino e Napoli potrebbe essere la sua nuova destinazione, anche se resta il problema relativo all’ingaggio. Infatti, Bernardeschi alla Juventus aveva uno stipendio di 4 milioni, che male si sposa con la politica di riduzione del monte ingaggi di Aurelio De Laurentiis.