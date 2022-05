Uno dei reparti dove ci sono più incertezze in casa Napoli per quanto concerne il calciomercato, è sicuramente quello dei portieri. Ospina è in scadenza di contratto e Meret non vuole restare senza la garanzia di essere il titolare.

David Ospina Rinnovo Napoli (Getty Images)

Secondo quanto si apprende da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale, il rinnovo del portiere colombiano si complica ulteriormente. Al momento, il 15 giugno è previsto un incontro tra la società azzurra e l’entourage di David Ospina. Sarà l’incontro decisivo per capire le possibilità di permanenza in maglia azzurra del colombiano, ma c’è una possibile incognita.

Sempre secondo quanto riportato dalla radio ufficiale, infatti, il portiere del Napoli, entro quella data, potrebbe aver già firmato un contratto per la prossima stagione.

Si tratta del Villarreal, squadra spagnola semifinalista di Champions League, molto interessata all’estremo difensore colombiano.