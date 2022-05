Ospina in attesa del Real Madrid: il Napoli avvia i contatti per il sostituto

Il portiere del Napoli dell’anno prossimo resta uno dei nodi più complessi da sciogliere in questi ultimi mesi. Il club azzurro, infatti, deve ancora dare chiari segnali sulla decisione assunta nei confronti di David Ospina e di Alex Meret.

Nel mentre, il portiere colombiano è in attesa di conferme dal Real Madrid, che aveva manifestato un interesse nei suoi confronti, per il momento però senza presentare offerte concrete. Il Napoli valuta, dunque, la possibilità di acquistare un terzo portiere e quindi puntare su una nuova guardia a difesa dei pali.

FOTO: Getty Images, Gollini

Il nome in pole in questo momento sembra essere Gollini, che rientrerà all’Atalanta dalla Premier League, dopo la sua esperienza al Tottenham, ma che non resterà a a Bergamo. Il 27enne è infatti alla ricerca di una nuova destinazione.

Per un vice si guarda invece a Sirigu, il portiere italiano che il 30 giugno sarà ufficialmente svincolato dal Genoa e con il quale il Napoli ha già avuto contatti. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.