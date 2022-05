Pjanic nel mirino del Napoli? Il bosniaco annuncia il futuro

Miralem Pjanic è uno dei nomi che pare piacciano al Napoli per il calciomercato estivo. Il centrocampista bosniaco ha terminato l’avventura in Turchia con il Besiktas ed è pronto a fare ritorno al Barcellona.

Nel suo futuro, però, potrebbero esserci diverse destinazioni ma anche la permanenza al Barça. Xavi valuterà con attenzione il suo profilo e poi deciderà se tenerlo o lasciarlo partire.

Calciomercato Napoli Pjanic (Getty Images)

Pjanic sul futuro: “Resterei al Barcellona ma mai dire mai”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, Miralem Pjanic ha parlato del suo futuro e della possibilità di permanenza al Barcellona.

“Il Barcellona per me ha un significato importante, era un sogno che avevo da piccolo. Della mia carriera sono molto fiero: Metz, Lione, la Roma e la Juve: in Italia ho passato nove anni, i più importanti della mia carriera. Seguo molto il calcio italiano, lo amo. Per adesso immagino di stare a Barcellona per altri due anni e finire il contratto. Poi, vedremo. Mai dire mai”.