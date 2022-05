Mario Rui in partenza? Sarri lo vuole, pronta l’alternativa dalla Serie A

Manca ormai solo l’ufficialità perché Mathias Olivera possa essere considerato un nuovo giocatore del Napoli.

L’uruguaiano, come vi abbiamo raccontato, ha svolto ieri le visite mediche e già oggi dovrebbe firmare il contratto quinquennale che lo legherà al club azzurro.

Napoli Mathias Olivera

A questo punto, la titolarità di Mario Rui sulla fascia sinistra viene certamente minata, al punto che il portoghese potrebbe lasciare il Napoli.

Come riporta Tuttosport, infatti, su di lui è forte l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri. Nel caso in cui si concretizzasse il trasferimento, De Laurentiis avrebbe individuato come suo sostituto il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi