Visite mediche in corso per Mathias Olivera: quando firmerà il contratto con il Napoli (ESCLUSIVA)

È Mathias Olivera il regalo di compleanno che il Presidente Aurelio De Laurentiis si è concesso per i suoi 73 anni. Questa mattina è ufficialmente iniziata l’avventura azzurra del nuovo terzino sinistro uruguaiano in arrivo dal Getafe: visite mediche di rito a Roma, a Villa Stuart, in compagnia del suo agente Pablo Boselli (lo stesso che portò Gargano al Napoli), in attesa dell’annuncio ufficiale da parte della società.

Mathias Olivera, Napoli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Spazio Napoli, è attesa per domattina a Roma la firma sul contratto. Si dovrebbe trattare di un quinquennale per 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio che crescerà progressivamente fino a 1,9 milioni. Solo in seguito in arrivo il canonico tweet di benvenuto del Patron azzurro che ufficializzerà Mathias Olivera come un nuovo calciatore del Napoli.