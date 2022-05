Spezia-Napoli, arrestato ultras azzurro dalla Digos: il processo

Arrivano i primi provvedimenti della Digos in relazione a quanto successo tra le tifoserie di Spezia e Napoli in occasione dell’ultima partita di campionato di domenica. Spiacevoli episodi che macchiano l’immagine del calcio corretto e pulito che vale la pena raccontare.

FOTO: Spezia-Napoli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Digos di Napoli ha individuato ed arrestato uno degli ultras napoletani che ha invado il settore dello stadio occupato dai tifosi dello Spezia. Si tratta di un 51enne con precedenti penali del quartiere Vomero, al quale è stato contestato lo scavalcamento e l’utilizzo di oggetti atti ad offendere e di aver provocato con le sue azioni la sospensione del match.

Il processo per definire le sorti del tifoso verrà svolto in Liguria. Nel mentre procedono le indagini per individuare gli altri colpevoli.