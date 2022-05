Mertens-De Laurentiis, posticipato l’incontro per il rinnovo: il motivo

Nove anni in maglia azzurra per il miglior marcatore della storia del Napoli, che ha siglato con la città e con i tifosi un patto eterno d’amore. Eterno nel cuore, ma forse non sul campo. Il destino di Dries Mertens, infatti, al termine di questa stagione potrebbe essere lontano da Napoli, con un rinnovo che ormai tarda ad arrivare.

Il belga è in scadenza di contratto e le trattative per definire un accordo procedono a rilento. Il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto incontrare Mertens ieri, ma l’attaccante al termine della partita contro il Genoa ha preso un aereo in direzione Lovanio, casa sua in Belgio.

FOTO: Getty Images, Mertens

Consapevole delle vacanze già fissate, il numero 14 del Napoli aveva chiesto al patron azzurro di anticipare l’incontro a venerdì, cosa che non è stata possibile per l’ultimo summit di mercato già in programma con Giuntoli e Spalletti.

A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che presenta anche l’indiscrezione di una concorrenza che arriva dal Brasile per il colpo Mertens a parametro zero.