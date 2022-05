Calciomercato, l’Arsenal insidia il Napoli: assalto al gioiello del Sassuolo

Il calciomercato è già iniziato con il doppio colpo Kvaratskhelia e Olivera per il Napoli. Ma gli azzurri dovranno anche parare i colpi in arrivo dall’Italia e dall’estero per i propri calciatori. Tutti sono in vendita, com’è stato annunciato ormai tempo fa da Aurelio De Laurentiis, ma solo al giusto prezzo.

Uno dei nomi più chiacchierati del Napoli per il mercato è certamente Victor Osimhen. Il bomber nigeriano piace a tutti i top club europei e solo in caso di addio il Napoli si fionderà su un altro centravanti di grande valore. Il profilo che più piace a De Laurentiis è quello di Gianluca Scamacca, già ambito da tutte le big italiane ed estere.

Napoli Scamacca Arsenal (Getty Images)

Napoli su Scamacca: l’Arsenal tenta l’assalto

Secondo quanto riferito da TMW, l’Arsenal è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è Gabriel Jesus ma in queste ore è già stato individuato il Piano B: Gianluca Scamacca.

Il futuro del bomber laziale piace anche al Napoli e alle altre big di Serie A e il suo desiderio pare essere la permanenza nel campionato italiano per affermarsi.