Non solo il Napoli su Gollini: spunta un altro club di Serie A

Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, è finito nel mirino di molti club di Serie A. Tra questi, c’è anche il Napoli: il club di De Laurentiis, infatti, avrebbe considerato l’ipotesi di ingaggiarlo per sbrogliare la matassa portieri.

Non c’è solo il Napoli, però, su Gollini. L’estremo difensore tornerà all’Atalanta dal prestito al Tottenham, ma chiuso da Musso, cercherà una nuova sistemazione: ecco il motivo per cui fa gola a numerose squadre in cerca di un portiere.

Gollini (Photo by Alex Davidson/Getty Images)

A farci un pensiero, ci sarebbe anche il Torino. Nel corso dell’incontro di ieri tra Urbano Cairo e Ivan Juric, presidente e allenatore granata, è intervenuto anche l’agente del mister, Beppe Riso. Quest’ultimo non cura soltanto gli interessi di Juric, ma anche proprio di Pierluigi Gollini.

L’Atalanta avrebbe aperto alla possibilità di cedere il calciatore in prestito, purché si parli di un obbligo di riscatto da fissare a circa 10 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.