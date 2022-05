Archiviata la stagione con la vittoria di La Spezia per 3-0, il Napoli guarda a quella che sarà al prossimo stagione e alle mosse in vista della finestra di mercato ormai alle porte.

Annunciato già l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, si lavora per cercare di trovare l’accordo definitivo con il Getafe per Mathias Olivera. Diverse già le partenze annunciate, una su tutti quella del capitano Lorenzo Insigne che nelle prossime settimane si immergerà in MLS con la maglia del Toronto.

“Dopo un anno nulla è cambiato”

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, soffermandosi in particolar modo sulle situazione relative a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi con un contratto in scadenza il prossimo anno.

Napoli Koulibaly Juventus (Getty Images)

“Luciano Spalletti è preoccupato, ai nastri di partenza si rischia di partire già dietro alle altre“, scrive il giornale. Che poi aggiunge: “Un timore che ha espresso, alla sua maniera, anche al ds Giuntoli. Il rischio che corre questa estate è lo stesso di un anno fa, quando accettò di dire di si a De Laurentiis: era consapevole che se fossero arrivate le offerte per Koulibaly o Fabian, i due potevano andare via. Un anno dopo, nulla o poco è cambiato“.