Koulibaly-Juventus, che succede? I possibili scenari

Dopo l’addio di Giorgio Chiellini, la Juventus ha la necessità di rinforzare il suo reparto arretrato. A tal proposito, tra i nomi sondati per prendere il posto del capitano bianconero c’è anche Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto tra un anno con il Napoli.

Per il momento, stando a Tuttosport, non sembra ci siano gli estremi affinché il difensore e il club di De Laurentiis prolunghino il proprio rapporto.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

La Juventus vorrebbe prenderlo a costo zero alla fine della prossima stagione, risparmiando così il costo del cartellino e offrendo un ricco ingaggio a Koulibaly.

Non è comunque da escludere a priori un tentativo già per quest’estate, con la società che avrebbe dato il via libera all’acquisto.