Futuro Mertens, parole al miele di Spalletti: “Parla la storia!”

Terminata la stagione, il Napoli dovrà fare i conti con il futuro e con la permanenza dei migliori calciatori della rosa. L’addio di Lorenzo Insigne, già annunciato da mesi, rischia di non essere l’unico in casa azzurra.

Luciano Spalletti ha detto e ribadito che vuole trattenere a tutti i costi Kalidou Koulibaly per la prossima stagioone e per il futuro. E lo stesso vuole fare con Dries Mertens che, anche in questa stagione, ha dimostrato di essere uno dei migliori del Napoli.

Napoli Spalletti Mertens (Getty Images)

Spalletti su Mertens: “La storia parla per lui”

Mertens andrà via? “Il Napoli deve mantenere questa qualità tecnica, dalla fase offensiva si creano i presupposti per andare a far gol. Quello che ha l’invenzione dal nulla, i geni di questo calcio sono da preservare e servono in tutte le squadre“.

Futuro Mertens? “La storia parla per lui, quello che ha prodotto per questa squadra dice che lui è un leader, di cui il calcio ha bisogno per far cose importanti. Quando parlo di forza non dico che serva per fare il tiro alla fune, si parla di forza strutturale ma anche“.