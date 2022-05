Resta ancora molto da capire, in tema calciomercato, sul destino della trattativa tra il Napoli e il Getafe per Mathias Olivera. Il calciatore è da tempo bloccato dalla società azzurra, ma il gioco delle parti non permette, per il momento, un via libera di massima.

Ragion per cui, la società di Aurelio De Laurentiis è pronta a tutelarsi nel caso in cui la pista dovesse bloccarsi del tutto. A fare il punto della situazione è Il Corriere del Mezzogiorno, spiegando quelle che possono essere le alternative al terzino uruguaiano.

“Le alternative a Mathias Olivera non mancano“, fa sapere il giornale. Che poi rivela: “Piacciono Wjindal dell’Az Alkmaar, Parisi dell’Empoli e Rogerio del Sassuolo”.

Quest’ultima è la new entry delle ultime ore, nei vari nomi chiacchierati da radio mercato. Tuttavia, la situazione resta comunque legata all’asse Napoli-Getafe, con la speranza da parte del club azzurro che possa ammorbidirsi la posizione degli spagnoli.