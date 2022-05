Alvino attacca: “Lo fanno a ogni finale di campionato”

Con la vittoria esterna a La Spezia del Napoli, la squadra partenopea ha archiviato definitivamente la stagione con un piazzamento in Champions League, obiettivo dichiarato alla vigilia di questo campionato.

In ogni caso, resta l’amaro in bocca per la mancata occasione sfruttata di poter vincere il Tricolore e che ha scatenato il malcontento della piazza palesato nelle ultime settimane.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Ci sono tante civette”: l’attacco di Alvino

Il giornalista Carlo Alvino ha in questi minuti pubblicato un post su Twitter, esprimendo la sua opinione in merito agli umori della piazza.

“Ogn’anno il 2 novembre c’é l’usanza per i defunti andare al Cimitero. Ogn’anno a fine campionato tante civette pronosticano che quello successivo sarà peggiore. Si è persa finanche la voglia di godere del momento. Poteva andare meglio? Senz’altro. Ma poteva anche andare peggio”, ha scritto Alvino.