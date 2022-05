Spezia-Napoli, Spalletti svela cinque titolari: ci sarà ampio turnover

Alla vigilia dell’ultima uscita stagionale del Napoli contro lo Spezia, una gara di pura passerella, il mister Luciano Spalletti ha annunciato in conferenza stampa cinque titolari per il match di domani: Alex Meret, Faouzi Ghoulam, che scenderà in campo da capitano, Alessandro Zanoli, Piotr Zielinski e Andrea Petagna.

Tutti e cinque, chi più chi meno, non hanno trovato moltissimo spazio nelle gerarchie degli azzurri e questa gara può essere un’ottima occasione per ritrovare un po’ di confidenza con il campo e per concludere al meglio la stagione.

Queste le sue parole:

Spezia-Napoli (Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

“Non ci saranno Ounas e Lozano, poi il resto vengono tutti. Zanoli è stato convocato da Mancini e questo fa piacere a tutti nel Napoli, sottolinea anche la bontà degli allenamenti che ha fatto. Ha giocato poco perché davanti c’è un maestro come Di Lorenzo“.

Formazione? “No tutta no, magari 3-4 nomi ve li do. Mi date pure 5 nomi dello Spezia? (ride, ndr). Allora, Ghoulam gioca così come Zanoli. Giocano anche Petagna, Zielinski e Meret“.