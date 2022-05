“Un membro del mio staff ha deciso di prendersi una pausa”: rivelazione in conferenza di Spalletti

Luciano Spalletti, durante l’ultima conferenza stampa della stagione, alla vigilia della partita contro lo Spezia, ha fatto un annuncio importante riguardo il proprio staff: Daniele Baldini, uno dei suoi collaboratori storici, ha deciso di prendersi un momento di pausa per stare con la propria famiglia.

Dopo un’annata così tirata, tutti avranno bisogno di tirare un po’ il fiato e Baldini ha preso questa decisione, comunicandola al mister toscano prima dell’ultima uscita degli azzurri.

Queste le parole del mister:

Daniele Baldini

Ci saranno dei cambiamenti nello staff per il prossimo anno? “In termini di staff, Baldini ha deciso di prendersi un po’ di tempo per pensare se proseguire con noi oppure no. Sicuramente ora aveva bisogno di spazio per pensare alla sua famiglia e ha deciso di fermarsi. Faremo nei prossimi giorni anche delle valutazioni per capire se e come sostituirlo e nel caso ve lo faremo sapere“