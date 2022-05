Ufficiale dal Messico: l’operazione di Lozano è andata a buon fine!

Come noto, Hirving Lozano non sarà presente alla partita contro lo Spezia perché volato in Messico per sottoporsi ad un’operazione alla spalla destra.

FOTO: Getty Images, Lozano

Secondo quanto riportato dal comunicato rilasciato dalla Federazione messicana di calcio, l’operazione è stata effettuata ieri ed è andata a buon fine. Si prevede una pronta guarigione per l’attaccante azzurro numero 11.

Di seguito quanto scritto:

“A Città del Messico, Hirving Lozano è stato operato alla spalla destra. L’operazione è stata eseguita in modo soddisfacente e si prevede una sua pronta guarigione“.