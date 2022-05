Primavera, il playout d’andata tra Genoa e Napoli finisce 2-2: Coli Saco pareggia nel finale

Pareggio prezioso per il Napoli Primavera che, nel playout salvezza d’andata, impatta per 2-2 con il Genoa in trasferta, grazie alle reti di Pesce e Coli Saco.

Genoa Napoli Primavera, playout d’andata

Gara vibrante nei primi minuti, con almeno tre clamorose occasioni per parte senza però che nessuno riesca a sfruttarle. A sbloccare la partita è comunque il Napoli con Pesce, che oggi sostituiva lo squalificato Ambrosino, a trovare la sua prima rete stagionale con un forte destro su un delizioso assist di Vergara. Il vantaggio dura pochissimi minuti: il capitano del Genoa, Besaggio, trova il pari con una gran girata al volo dopo soli 2′.

Nella ripresa gara più equilibrata, che si infiamma nel finale. Giannini, subentrato nella ripresa, commette un fallo molto ingenuo in area di rigore mandando Buksa dal dischetto: il centravanti rossoblu non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Sembra tutto perso per il Napoli, che però al 90′ ha un sussulto d’orgoglio: cross di D’Agostino per l’inserimento di Coli Saco che di testa firma il definitivo 2-2.

Genoa-Napoli playout Primavera, gol Pesce

Per la salvezza il Napoli Primavera ha due risultati a disposizione

Il pari è un risultato importantissimo per il Napoli, visto che per questa sfida vige ancora la regola del gol in trasferta. Ciò vuol dire che nella gara di ritorno, fissata per giovedì 26 maggio alle ore 14.30, gli azzurrini riuscirebbero a salvarsi vincendo o anche pareggiando per 0-0 o 1-1 a Cercola. In caso di 2-2 la gara si protrarrà ai supplementari ed eventuali calci di rigore.