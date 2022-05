Politano via da Napoli? La notizia sul futuro dell’attaccante

Volge ormai al termine questa stagione con l’ultima partita per il Napoli che andrà in scena domenica alle 12:30 contro lo Spezia. Con gli obiettivi in classifica già consolidati, è tempo dunque di iniziare a valutare gli assetti per il prossimo anno e vedere i giocatori che andranno via e quelli che invece resteranno.

Alcuni addii sono sicuri, come quello di Lorenzo Insigne, pronto a preparare le valige per il Canada, altri sono ancora in bilico come Mertens, Ospina e Koulibaly. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, c’è anche un altro azzurro che potrebbe salutare la maglia azzurra in questa sessione di calciomercato.

FOTO: Getty Images, Politano

Si tratta di Matteo Politano, che nel corso di questa stagione ha realizzato in 32 presenze due gol e quattro assist. L’attaccante classe ’93 potrebbe dunque cercare un’altra squadra in questa finestra estiva di mercato.

Di seguito quanto scritto:

“Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli nella finestra dei trasferimenti estivi“.