Mancini su Insigne: “Lo faremo anche in Canada!”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di SkySport in vista dei prossimi impegni dell’Italia e si è soffermato in particolare sulla scelta di Lorenzo Insigne di andare in Canada. Queste le sue dichiarazioni in merito al capitano del Napoli:

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne applauds at the end of the Italian Serie A football match between Torino and Napoli on May 7, 2022 at the Olympic stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

“Insigne ha dato tanto all’Italia e non solo per la vittoria dell’Europeo. Tutti i miei ragazzi vanno elogiati per quello che hanno fatto. Lorenzo ha scelto di andare in Canada, continueremo a seguirlo vedendo quello che riuscirà a fare e diventare!”