Lozano torna in Messico: visita a sorpresa alla sua ex squadra!

Non è certo stata una stagione fortunata per Hirving Lozano, ala messicana del Napoli. L’ex PSV ha giocato più di 35 partite in realtà in campionato, ma spesso da subentrato. 5 gol e 5 assist in campionato e un gol in Europa League. Vari infortuni, più o meno gravi, hanno minato la sua continuità.

Uno di questi, quello dello scorso febbraio in nazionale, lo ha costretto ad una prematura fine della stagione. L’attaccante è per questo motivo tornato in Messico, dove si opererà alla spalla.

Lozano Pachuca (Photo credit should read PEDRO PARDO/AFP via Getty Images)

Il Chucky ha approfittato del viaggio per andare a fare visita alla sua vecchia squadra, il Pachuca. Cresciuto nelle loro giovanili, esordì in prima squadra, con gol decisivo, nel febbraio del 2014, per poi passare al PSV nel 2017.

