Brekalo-Napoli: il desiderio del calciatore e la cifra chiesta dal Wolfsburg

Un altro nome sul taccuino di Giuntoli per costruire la squadra dell’anno prossimo è quello di Josip Brekalo, ala sinistra del Wolfsburg. Il giocatore in questa stagione in prestito al Torino si è distinto particolarmente realizzando 7 gol e 2 assist in 31 presenze.

FOTO: Getty Images, Torino

Il giovane classe ’98 ha manifestato il desiderio di voler giocare le coppe europee il prossimo anno e dunque di non voler restare in maglia granata. Il Napoli potrebbe quindi essere una delle papabili scelte del calciatore per la stagione che verrà e Giuntoli sta valutando questo profilo.

Al direttore sportivo del Napoli spetta il compito di trattare con i tedeschi del Wolfsburg, che però pare che non vogliano scendere sotto i 15 milioni. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino.