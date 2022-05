Rinnovo Mertens: non è solo una questione economica, le ultime

Fuori discussione è l’affetto di Dries Mertens nei confronti della città di Napoli, della squadra e dei tifosi, ma la strada del belga potrebbe portarlo lontano dalla maglia azzurra. Ancora in bilico infatti è il futuro dell’attaccante numero 14, il cui contratto è in scadenza e il rinnovo non è garantito, anzi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i segnali attuali non lasciano trapelare nulla di deciso e il problema non è solo relativo ad una questione economica. Il quotidiano, infatti, parla anche di un’esigenza di garanzie tecniche, considerando che Mertens mira a giocare i suo terzo Mondiale a fine anno.

L’incontro a Palazzo Don Anna, quindi, non ha lasciato nulla di definito e la questione relativa al rinnovo del calciatore troverà maggiore chiarezza al termine del campionato.