Napoli Primavera, domani l’andata dei playout con il Genoa: i convocati di Frustalupi

Il Napoli Primavera si prepara a uno dei match più importanti della stagione: domani, al Centro Sportivo Pagato 9 di Genova, alle ore 14:30, si disputerà la gara d’andata dei playout contro il Genoa (il ritorno si giocherà giovedì 26).

Dopo la beffa dell’ultima giornata, in cui gli azzurrini hanno perso in casa contro il Verona per 1-2 e sono stati scavalcati in classifica da Milan e Lecce, adesso si dovrà assolutamente vincere lo spareggio per non retrocedere nuovamente in Primavera 2.

Napoli Primavera

Il tecnico del Napoli, Nicolò Frustalupi, però non potrà contare su due dei giocatori con maggior talento della rosa azzurra: saranno assenti i due attaccanti Giuseppe Ambrosino (espulso nel match contro il Verona) e Antonio Cioffi (ancora indisponibile per l’infortunio al braccio destro).

Questa la lista dei convocati per la gara di domani: Acampa, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Vergara.