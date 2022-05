Ospina o Meret? Spalletti non ha dubbi per un motivo!

Permane ancora il dubbio in casa Napoli su chi selezionare come portiere del futuro. In campo nel corso di questa stagione, il tecnico Luciano Spalletti ha più volte preferito David Ospina a Alex Meret, che è stato schierato poche volte da titolare.

FOTO: Getty Images, Ospina

Per il rinnovo spetta però alla società decidere su chi puntare, anche se l’allenatore ha chiarito la propria preferenza. È infatti il colombiano una delle richieste di Spalletti per l’anno prossimo, così come Koulibaly, per ripartire dalla difesa più solida del campionato.

Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Ospina sia preferito a Meret per la possibilità che da alla squadra di sviluppare il gioco dal basso. Nella prossima settimana dovrebbe esserci un incontro per definire eventuali rinnovi, ma il Presidente del Napoli potrebbe cambiare anche tutte le carte in tavola cedendo entrambi e puntando su un nuovo acquisto.