Nuovo nome per la difesa: il Napoli punta un giocatore del Genoa!

Ottima stagione per la difesa del Napoli che con soli 31 gol subiti è la migliore del campionato (in parità con il Milan, con un gol in meno dell’Inter). Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui, con l’apporto di Juan Jesus, hanno fatto buona guardia nel corso di quest’anno, ma non è detto che tutti resteranno per il prossimo anno.

Ancora da valutare, infatti, vi sono le situazioni di Koulibaly e Ospina in scadenza di contratto, con il primo corteggiato dal Barcellona e il secondo in ballottaggio con Meret.

FOTO: Getty Images, Ostigard

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe puntare anche su Leo Skiri Østigård, difensore classe ’99 del Genoa. La fase di perlustrazione è stata avviata, ma per le trattative non c’è ancora nulla di definito.