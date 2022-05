Ciro Immobile sarà papà per la quarta volta: annuncio commovente sui social

Ciro Immobile potrebbe aver chiuso in anticipo la sua stagione: il bomber della Lazio ha dovuto alzare bandiera bianca nel match contro la Juventus per un problema alla caviglia destra. L’ultima di campionato vedrà la Lazio contro il Verona e Immobile vorrebbe esserci.

Il club biancoceleste, però, grazie al pareggio in extremis con la Juventus, ha conquistato il punto necessario per avere la certezza matematica di un posto nella prossima edizione di Europa League. Quindi, non verrà corso nessun rischio con Immobile: se nella rifinitura di domani non verranno date le giuste garanzie, il bomber di Torre Annunziata non scenderà in campo.

Ciro Immobile (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il bomber della Lazio, però, sta vivendo momenti di gioia che non riguardano il rettangolo verde: come annunciato sui propri canali social (insieme alla moglie Jessica Melena), Immobile sarà nuovamente padre.

Con un video molto commovente, in cui danno la bella notizia agli altri tre figli, i due hanno annunciato la futura nascita del quarto figlio. Una fantastica notizia per tutta la famiglia Immobile.