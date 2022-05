Potrebbe essere molto movimentato il calciomercato per il Bologna quest’estate. La società felsinea vedrà infatti un cambiamento all’interno della società, con l’addio del ds Bigon che verrà sostituito da Sartori. Tanti, poi, sono i calciatori di proprietà della squadra emiliana che fanno gola ai top club e sarà difficile trattenerli tutti.

L’edizione odierna di La Repubblica fa il punto sul futuro del Bologna, vedendo come uno snodo decisivo il futuro incontro fra Sartori e il presidente Saputo, che dovrebbe avvenire fra domani e venerdì.

In questo incontro si parlerà del futuro di diversi uomini chiave della squadra: l’allenatore Sinisa Mihajlovic, il centrocampista Svanberg e il difensore Hickey, su cui c’è l’interesse di Napoli e Arsenal.

Foto: Getty Images- Arnautovic

Futuro di Arnautovic in dubbio: non solo il Napoli su di lui

Non è scontato però nemmeno il futuro di Marko Arnautovic: l’austriaco è nel mirino di diverse big di Serie A. Fra queste, c’è anche il Napoli che pare lo stia valutando come nuovo attaccante di riserva di Osimhen, al posto di Petagna. L’attaccante può però tornare utile anche a Milan e Inter: tutte e tre le squadre stanno facendo valutazioni sul suo nome.

L’unica offerta per ora pervenuta sul tavolo di Arnautovic arriva però dagli Emirati Arabi ma l’austriaco non sembra disposto a prenderla in considerazione, dato che non ha intenzione di lasciare nuovamente l’Europa dopo l’anno passato in Cina.

Potrebbe incidere sulla sua decisione anche il futuro dell’allenatore Mihajlovic: Arnautovic ha infatti con lui un rapporto di profonda stima e sarebbe disposto a valutare altre offerte solo in caso di un suo addio.