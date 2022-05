Italia ripescata ai Mondiali? Gravina fa chiarezza: “Abbiamo sentito la FIFA”

Questo inverno, da lunedì 21 novembre fino a domenica 18 dicembre, andrà in scena il Mondiale in Qatar. Come purtroppo sappiamo bene, l’Italia non parteciperà per la seconda volta consecutiva: fatale la sconfitta contro la Macedonia del Nord negli spareggi.

Nelle ultime settimane, però, è circolata una voce che ha fatto sperare tutti i tifosi: l’Ecuador è a rischio squalifica e l’Italia potrebbe prendere il suo posto. A smorzare l’entusiasmo ci ha pensato Gabriele Gravina, presidente della FIGC: queste le sue parole al termine del Consiglio Federale di oggi.

FIFA World Cup (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

“Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell’Ecuador? Zero. L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa”.