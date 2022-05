Napoli, quale futuro per Koulibaly? Ipotesi da incubo per i tifosi

Anche in questa stagione Kalidou Koulibaly è stato una delle colonne portanti del Napoli. Con sei milioni di euro netti a stagione, il senegalese è il giocatore più pagato della rosa.

Il suo contratto scadrà a giugno 2023, quindi non c’è più molto margine per trattare un eventuale rinnovo e, soprattutto, per evitare di iniziare in scadenza la prossima stagione.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Che il Napoli voglia abbassare corposamente il proprio monte ingaggi è ormai assodato e nemmeno Koulibaly si sottrarrà a quest’idea, anche se il difensore è uno dei tre calciatori (insieme ad Ospina e Anguissa) di cui Spalletti ha espressamente chiesto la riconferma.

Come riporta Il Corriere dello Sport, un suo prolungamento avverrebbe a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle attualmente percepite. Inoltre, saranno prese in considerazione eventuali offerte da 40 milioni, altrimenti si potrebbe prospettare una terza ipotesi.

Quella, cioè, che il giocatore rimanga fino alla naturale scadenza. Uno scenario che certamente i tifosi scongiurano, anche visto il recentissimo addio di Lorenzo Insigne.