Scamacca, Broja e non solo: due nomi nuovi se parte Osimhen

Il prossimo weekend sarà teatro dell’ultima giornata di campionato. Il Napoli sarà impegnato a La Spezia in una gara che, in realtà, non significa molto per nessuna delle due squadre, che hanno già centrato i rispettivi obiettivi.

Si parlerà dunque sempre più di calciomercato d’ora in poi e, tra le altre cose, a tener banco nella società azzurra è la posizione di Victor Osimhen.

Per ora nessun club si è spinto in avances concrete, ma se dovesse arrivare un’offerta a tripla cifra il Napoli valuterebbe ogni possibilità.

Tra i suoi possibili sostituti, oltre al noto Scamacca, Il Corriere dello Sport fa anche i nomi di Broja, oltre a Schick e David. L’elenco delle punte monitorare si allunga con Hlozek, dato che è incerto anche il futuro di Petagna, la cui posizione andrà valutata attentamente.